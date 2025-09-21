  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট ফাইন্যান্স

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

