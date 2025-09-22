সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধীনে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
কর্মস্থল: রাঙ্গামাটি
আবেদন ফরম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি এর অনুকূলে আবেদন ফি বাবদ ৪০০ টাকা টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
