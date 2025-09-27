  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে ‘চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি

পদের নাম: চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (বিজনেস/ইকোনমিকস/আইন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় jobs@dse.com.bd সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

