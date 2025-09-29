৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপের অধীনে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানে ৮টি পদে ৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নসসিংদী, হবিগঞ্জ, রংপুর, গাজীপুর, রাজশাহী এবং মাগুড়া
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই career@rflgroupbd.com অথবা hrm978@rflgroupbd.com ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি
