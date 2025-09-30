  2. জাগো জবস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে অলিম্পিক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাডমিন

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

