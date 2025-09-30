  2. জাগো জবস

নৌপরিবহন অধিদপ্তরে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নৌপরিবহন অধিদপ্তরের লোগো। ফাইল ছবি

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘নৌযানের ডাটাবেইজ তৈরি ও নৌযান ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের নাম: নৌপরিবহন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম: নৌযানের ডাটাবেইজ তৈরি ও নৌযান ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রবেশ করতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ‘অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ’ এর নিচে ‘নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ লিংকের মাধ্যমে অনলাইনে ফরম পূরণ ও দাখিল করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি (বিকাশ) এর মাধ্যমে ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

