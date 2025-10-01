  2. জাগো জবস

ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
ব্র্যাকের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬

৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬

চাকরির-খবর
অফিসার নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

অফিসার নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরির-খবর
৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা

৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর