ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স
যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে ‘স্টোর ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড
বিভাগের নাম: হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড কুকওয়্যার প্রোডাকশন
পদের নাম: স্টোর ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
- ২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ