২৯ সেলস অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

২৯ সেলস অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার (এসও)’ পদে ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস ডিগ্রিধারী অথবা এইচএসসি পাস থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
পদের নাম: সেলস অফিসার (এসও)
পদসংখ্যা: ২৯ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস অথবা এইচএসসি পাস
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৯ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ডেকো ফুডস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
