  2. জাগো জবস

২৯ সেলস অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার (এসও)’ পদে ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস ডিগ্রিধারী অথবা এইচএসসি পাস থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড

পদের নাম: সেলস অফিসার (এসও)
পদসংখ্যা: ২৯ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস অথবা এইচএসসি পাস
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৯ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ডেকো ফুডস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

