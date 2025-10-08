  2. জাগো জবস

ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ব্র্যাকের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস রিপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (অ্যকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

