৩২ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৩২ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) ৫টি পদে ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি), গাজীপুর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: গাজীপুর
- আরও পড়ুন
- ১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
- নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
বয়স: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে ১ নং পদের জন্য ৩৭ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি), গাজীপুর করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ৬ অক্টোবর ২০২৫
এমআইএইচ