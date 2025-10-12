  2. জাগো জবস

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
১০০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেবে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির-খবর
২১ জনকে নিয়োগ দেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

২১ জনকে নিয়োগ দেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

চাকরির-খবর
৪০ জনকে নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৪০ জনকে নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর