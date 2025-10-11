  2. জাগো জবস

২১ জনকে নিয়োগ দেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২১ জনকে নিয়োগ দেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (বাপবিবো) ৬টি পদে ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণগযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-২ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

