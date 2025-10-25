  2. জাগো জবস

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ১০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন ৯০ হাজার থেকে এক লাখ ১০ হাজার টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পদের নাম: প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ৯০,০০০-১১০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর ডিভিশন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

