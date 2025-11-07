ঢাকায় নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘টিচার (শিক্ষক)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ইংরেজি
পদের নাম: টিচার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সদরঘাট)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক হীড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস