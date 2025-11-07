  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
হীড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘টিচার (শিক্ষক)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ইংরেজি

পদের নাম: টিচার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সদরঘাট)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক হীড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ জনের চাকরির সুযোগ

২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

