৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ৫টি পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
মন্ত্রণালয়ের নাম: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে ৩ ও ৪ নং পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৫ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনে মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১ নভেম্বর ২০২৫
