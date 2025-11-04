  2. জাগো জবস

২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ
আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামে ১২টি পদে ২২ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সভাপতি, নিয়োগ কমিটি, আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম, ভাটিয়ারি-হাটহাজারী লিংক রোড, খিল্লাপাড়া, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদন ফি: আর্মি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম জেনারেল ফান্ড এর অনুকূলে ১-২ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ৩-১২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৩ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

