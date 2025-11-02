২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং এর অধীনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ ও সার্কিট হাউজে ৫টি পদে ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই রাজবাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই রাজবাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
কর্মস্থল: রাজবাড়ী
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বয়স: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আবেদন শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনে মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
এমআইএইচ