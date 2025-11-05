  2. জাগো জবস

১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়োগ। ফাইল ছবি

পরিবেশ অধিদপ্তরে ১৬টি পদে ১৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পরিবেশ অধিদপ্তর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বয়স: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ২,৩ ও ৭ নং পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক পরিবেশ অধিদপ্তর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২-১২ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ১৩-১৬ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ

২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ