  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব সেলস টিম (এফএভিপি-এসএভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা) অথবা বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব সেলস টিম (এফএভিপি-এসএভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা) অথবা বিবিএ/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

