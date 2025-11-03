  2. জাগো জবস

৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন

প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ফাইল ছবি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর অধীনে জাদুঘরসমূহে বিভিন্ন পদে ৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে নবম-দশম গ্রেডের জন্য ২২৩ টাকা, ১১-১২তম গ্রেডের জন্য ১৬৮ টাকা, ১৩-১৬ তম গ্রেডের জন্য ১১২ টাকা, ১৭-২০ তম গ্রেডের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ৩০ অক্টোবর ২০২৫

