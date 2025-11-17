  2. জাগো জবস

১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউট/অনুষদ/হল/দপ্তরে ১৫টি পদে ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৪০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন