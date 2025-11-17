১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউট/অনুষদ/হল/দপ্তরে ১৫টি পদে ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৪০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ