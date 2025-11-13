  2. জাগো জবস

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ফাইল ছবি

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ৩৪টি পদে ১১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: গাজীপুর

বয়স: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে ২৫ নং পদের প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় http://gda.teletalk.com.bd/ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-১৬ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৭-১৯ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২০-৩০ ও ৩৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৩১-৩৩ নং পদের জন্য ৫৬টা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

