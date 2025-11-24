  2. জাগো জবস

১১ শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের লোগো। ফাইল ছবি

কুমিল্লা সেনানিবাসের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩টি পদে ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কুমিল্লা

অন্যান্য সুবিধা: সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, আবাসন সুবিধা(নীতিমালা অনুসারে), মেডিকেল ভাতা, যাতায়াত ভাতা, বৎসরে দুটি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা, প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী পোশাক, চিত্ত বিনোদন ভাতা, পিএফ, উৎসাহ ভাতা (চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর) এবং গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা আবেদন করতে পারবেন। ওয়েবসাইটে গিয়ে ই-রিক্রুইটমেন্ট মেন্যুর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ৮০০ টাকা জমা দিতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২০ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

