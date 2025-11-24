১১ শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১১ শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
কুমিল্লা সেনানিবাসের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩টি পদে ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কুমিল্লা
আরও পড়ুন
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
অন্যান্য সুবিধা: সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, আবাসন সুবিধা(নীতিমালা অনুসারে), মেডিকেল ভাতা, যাতায়াত ভাতা, বৎসরে দুটি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা, প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী পোশাক, চিত্ত বিনোদন ভাতা, পিএফ, উৎসাহ ভাতা (চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর) এবং গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা আবেদন করতে পারবেন। ওয়েবসাইটে গিয়ে ই-রিক্রুইটমেন্ট মেন্যুর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ৮০০ টাকা জমা দিতে হবে।
আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
লিখিত পরীক্ষা: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২০ নভেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ