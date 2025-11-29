ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: উইন্ডোজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অপারেশন
পদের নাম: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ