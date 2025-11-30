স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসএ গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদন

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসএ গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘টেরিটরি হেড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
পদের নাম: টেরিটরি হেড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
