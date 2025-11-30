  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিকাশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং

পদের নাম: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান (সিএসই/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

