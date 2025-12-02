স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় (এসবিআই) ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)
বিভাগের নাম: জেনারেল
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
