  2. জাগো জবস

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার লোগো। ফাইল ছবি

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় (এসবিআই) ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)
বিভাগের নাম: জেনারেল

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক

আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন