  2. জাগো জবস

বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
বসুন্ধরা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বসুন্ধরা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সিমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৪ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালীগঞ্জ), মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (বন্দর), পটুয়াখালী (পটুয়াখালী সদর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বসুন্ধরা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন