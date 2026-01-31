  2. জাগো জবস

১০ জন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে প্রমি এগ্রো ফুডস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডে ‘মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৪ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস অ্যান্ড মডার্ন ট্রেড

পদের নাম: মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

