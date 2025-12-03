৩০ জনকে নিয়োগ দেবে শপআপ, লাগবে এসএসসি পাস

৩০ জনকে নিয়োগ দেবে শপআপ, লাগবে এসএসসি পাস
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘বিক্রয় প্রতিনিধি’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ
পদের নাম: বিক্রয় প্রতিনিধি
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর (টঙ্গী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে শপআপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ