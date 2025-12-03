  2. জাগো জবস

৩০ জনকে নিয়োগ দেবে শপআপ, লাগবে এসএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘বিক্রয় প্রতিনিধি’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ

পদের নাম: বিক্রয় প্রতিনিধি
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর (টঙ্গী)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে শপআপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

