৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর। ফাইল ছবি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অধীনে সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত হাসপাতালসমূহে ১০টি পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের নাম: সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ১-৭ নং পদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ সকল পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

