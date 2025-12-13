  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘অডিট অফিসিয়াল-আপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

পদের নাম: অডিট অফিসিয়াল-আপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

