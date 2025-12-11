৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) বিভিন্ন বিভাগ এবং দপ্তরে ৫টি পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অফলাইন অথবা সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), সিলেট
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ক্লিক করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য ৬০০ টাকা, ২-৩ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ