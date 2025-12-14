  2. জাগো জবস

নভোএয়ারে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
নভোএয়ারে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
নভোএয়ার লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা নভোএয়ার লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্লাইট অপারেশনস অফিসার/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নভোএয়ার লিমিটেড
বিভাগের নাম: ডকুমেন্ট কন্ট্রোল-ফ্লাইট অপারেশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্লাইট অপারেশনস অফিসার/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব সায়েন্স
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নভোএয়ার লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০

৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

