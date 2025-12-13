৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে জেলা পরিষদ কার্যালয়সমূহে ২টি পদে ৮৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্থানীয় সরকার বিভাগ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীল ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্থানীয় সরকার বিভাগ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-২ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ