  2. জাগো জবস

৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৮৯ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়োগ। ফাইল ছবি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে জেলা পরিষদ কার্যালয়সমূহে ২টি পদে ৮৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্থানীয় সরকার বিভাগ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীল ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন

বয়স: ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্থানীয় সরকার বিভাগ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-২ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়