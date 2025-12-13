২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০

২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) ৩টি পদে ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। আবেদন ফি ১০০ টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: খুলনা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর প্রিন্টকৃত আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
