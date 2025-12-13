  2. জাগো জবস

২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
২০ কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) ৩টি পদে ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। আবেদন ফি ১০০ টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: খুলনা

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর প্রিন্টকৃত আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়