  2. জাগো জবস

এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে নিয়োগ। ফাইল ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস, ফ্রেশ পিএলজি

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

