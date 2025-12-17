  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে প্রাইম ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে প্রাইম ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
প্রাইম ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ইসলামিক ব্যাংকিং বিজনেস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব ইসলামিক ব্যাংকিং বিজনেস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

