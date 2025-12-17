অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে অলিম্পিক, কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ

অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে অলিম্পিক, কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি (ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং/ফুড টেকনোলজি/নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ