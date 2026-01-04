  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: স্পেশাল অ্যাসিট ম্যানেজমেন্ট

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

