স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: স্পেশাল অ্যাসিট ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ