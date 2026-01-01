  2. জাগো জবস

কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
কর্ণফুলী গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: স্পেয়ার পার্টস, মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (অটোমোবাইল/এমই) অথবা ডিপ্লোমা (মেকানিক্যাল/পাওয়ার/অটোমোবাইল)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কর্ণফুলী গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

