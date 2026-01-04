জনবল নিয়োগ দিচ্ছে আকিজ ফুড

জনবল নিয়োগ দিচ্ছে আকিজ ফুড
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি এবং এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি কন্ট্রোল
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি এবং এমএসসি (ফুড টেকনোলজি/কেমিস্ট্রি/অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি)
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
