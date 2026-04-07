জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ ফুড

জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ ফুড
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
|পদের নাম
|এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
|পদসংখ্যা
|৪ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|বিবিএ অথবা এমবিএ
|অভিজ্ঞতা
|২-৪ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|২৪-৩৮ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড।
