এনআরবি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ এএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
এনআরবি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন
এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘কার্ড অপারেশনস (কার্ড ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ফ্রড ম্যানেজমেন্ট: অফিসার টু জেএভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: কার্ড অপারেশনস (কার্ড ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ফ্রড ম্যানেজমেন্ট: অফিসার টু জেএভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

