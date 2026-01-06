  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি