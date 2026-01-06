ঢাকায় নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
