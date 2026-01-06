ম্যানেজার নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, স্নাতক পাসেই আবেদন

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, স্নাতক পাসেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রানার গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
