অফিসার নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

অফিসার নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
