প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘সিকিউরিটি গার্ড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা উল্লেখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অষ্টম শ্রেণি পাসেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
উচ্চতা: ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি
বুকের মাপ: ৩৪ ইঞ্চি (স্বাভাবিক)
বয়স: ২০-৪০ বছর
সুযোগ-সুবিধা
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন, ফ্রি পোশাক ও উৎসব ভাতা
বেতন বৃদ্ধি: সন্তোষজনক কাজের ক্ষেত্রে বছরান্তে বেতন বৃদ্ধি
থাকা-খাওয়া: ফ্রি থাকা ও স্বল্পমূল্যে খাবার
অন্যান্য: নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
সাক্ষাৎকারের সময় যা দরকার
আগ্রহী প্রার্থীদের জীবন-বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ভোটার আইডি কার্ড, অষ্টম শ্রেণি পাসের সনদ, নাগরিকত্ব সনদ ও ডকুমেন্টগুলোর ১ সেট ফটোকপিসহ সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
সাক্ষাৎকারের স্থান, তারিখ ও যোগাযোগের মাধ্যম
সাক্ষাৎকারের সময়: সকাল ৯টায় উল্লেখিত স্থানে উপস্থিত থাকতে হবে।
ঢাকা
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ এইচআরএম ডিপার্টমেন্ট, হোসেন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), উত্তর বাড্ডা, ঢাকা
সাক্ষাৎকারের তারিখ: প্রতি মঙ্গলবার (সরকারি ছুটি ব্যতিত)
বরিশাল
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো, প্রাণ ফুডস্ লিমিটেড, কালিজিরা বাজার, বরিশাল
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রংপুর
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো, ইসলামপুর, পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ জানুয়ারি ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
খুলনা
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো, প্রত্যাশা ট্রেডার্স, দামোদর, নতুনহাট, ফুলতলা, খুলনা
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহ
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো, শেখ কামাল টেক্সটাইল কলেজ, মধুপুর চৌরাস্তা, ঝিনাইদহ
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হবিগঞ্জ
সাক্ষাৎকারের স্থান: হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (এইচআইপি), অলিপুর, শাহজিবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ
সাক্ষাৎকারের তারিখ:১৮ জানুয়ারি ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো (দি এশিয়াটিক কটন মিল), আতুরার ডিপো, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ সংলগ্ন), পদুয়ার বাজার, বিশ্বরোড, কুমিল্লা
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নাটোর
সাক্ষাৎকারের স্থান: প্রাণ ডিপো, প্রাণ ফুডস্ লিমিটেড, একডালা, মেহেন্দিতলা, নাটোর সদর, নাটোর
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ জানুয়ারি ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি
এমআইএইচ