রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন
রকমারি ডটকমে ‘কমিউনিকেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স অবশ্যই ২২ থেকে ২৮ বছরের মাধ্যে হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রকমারি ডটকম
পদের নাম: কমিউনিকেটর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ২০,০০০-২৩,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রকমারি ডটকম আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ